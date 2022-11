VIDEO − «La violenza sulle donne è indelebile», il messaggio dell’Inter!

CONTRO OGNI ABUSO − “Violence is permanent. La violenza subita da una donna diventa indelebile. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e FC Internazionale Milano, con un video dedicato alla giornata, ha aderito alla sensibilizzazione per combattere ogni forma di abuso verso l’universo femminile. Quattro calciatrici nerazzurre hanno prestato il loro volto per dare un segnale fermo e deciso contro una grave emergenza sociale. L’Inter si è messa ancora una volta in prima linea nell’attivazione di progetti dedicati all’inclusione e alla diversità”. Chiaro e forte il messaggio dell’Inter nel condannare questa terribile forma di abuso. Oggi è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il club nerazzurro non sta a guardare.