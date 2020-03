VIDEO – Vieri da capitano punisce la Fiorentina, l’Inter tiene la vetta

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 30 marzo 2002. I nerazzurri si trovano davanti un nemico in casa, perché Adriano è in prestito alla Fiorentina, ma la risolve Vieri insolitamente capitano.



SPUNTATO DAL NULLA – Dicotto anni fa l’Inter batteva 0-1 la Fiorentina nella ventinovesima giornata di Serie A 2001-2002. Sabato di Pasqua al Franchi per la nuova capolista del campionato, ma nonostante i viola siano quasi retrocessi e prossimi al fallimento la partita è molto più complicata del previsto per la squadra di Héctor Cuper. Nel primo tempo deve uscire Michele Serena per infortunio, in più l’ex Adriano Leite Ribeiro (di proprietà nerazzurra in prestito proprio ai gigliati) è indemoniato. Serve un episodio per sbloccarla e arriva al 62′: su corner da sinistra calciato da Alvaro Recoba arriva lo stacco di testa di Ivan Ramiro Cordoba, non è un granché ma diventa un assist per Christian Vieri che controlla al limite dell’area piccola e mette dentro. È il gol numero venti in campionato per Vieri fondamentale per tenere l’Inter in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sulla Roma e sei sulla Juventus, fermata sul pari dalla Lazio. Di seguito il video di Fiorentina-Inter dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.