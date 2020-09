VIDEO – Vieri, col Parma il miglior gol in maglia Inter? Un capolavoro

Christian Vieri Inter-Parma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 settembre 1999. I nerazzurri annichiliscono il Parma con un rotondo 5-1. Doppietta per Zamorano, ma il palcoscenico è tutto per la rete di Vieri.

CINQUINA E GOL CAPOLAVORO – Il 19 settembre 1999 l’Inter compone un vero e proprio capolavoro contro il Parma, e Christian Vieri è il primo violino. Il numero 32 è protagonista già dopo sette minuti, quando serve d’astuzia Ivan Zamorano in area: al cileno basta un tocco deciso per trovare l’1-0. Al 13′ però gli ospiti trovano il pareggio: Hernan Crespo scherza la retroguardia nerazzurra e beffa Angelo Peruzzi con un pallonetto. Passano appena quattro minuti, e si materializza il momento topico della partita, che ne cambia l’inerzia. Paulo Sousa serve Vieri al limite dell’area: il centravanti finta lo stop ad allargarsi, ma in realtà rientra e trova un magnifico sinistro in girata, che manda al bar Lilian Thuram e si infila sotto l’incrocio più lontano. Un autentico capolavoro, che sublima la serata di grazia di Vieri. Il quale, al 38′, serve il secondo assist della partita, crossando morbidamente per Francesco Moriero che, a centro area, segna con un potente esterno al volo. Nella ripresa arriva gloria (ancora) per Zamorano. Al 63′ il cileno segna la doppietta personale impattando in scivolata l’ennesimo cross di Vieri, immarcabile per i difensori emiliani. Infine, al 71′ Vieri va vicino alla doppietta con un tocco ravvicinato, ma un difensore respinge. Raccoglie la palla Luigi Di Biagio, che riscarica un cross al centro: Thuram tenta l’intervento disperato, ma il tocco è sporco e il pallone finisce in porta. La partita finisce con un sonoro 5-1 per gli uomini di Marcello Lippi. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” gli highlights di questo Inter-Parma del 1999: