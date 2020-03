VIDEO – Vieri gol di ginocchio, l’Inter spazza via il Milan nel derby

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 3 marzo 2002. Un gol di Vieri di ginocchio, al termine di un derby non certo spettacolare, permetteva ai nerazzurri di Cuper di battere il Milan dopo due KO pesanti.

IL DERBY DELLA RIVINCITA – Diciotto anni fa l’Inter batteva 0-1 il Milan nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2001-2002. Derby di altissima classifica al Meazza, con la squadra di Héctor Cuper costretta a vincere per tornare in testa dopo che nel pomeriggio la Juventus aveva effettuato il sorpasso, battendo 2-1 il Bologna grazie a un clamoroso autogol di un ex nerazzurro, Massimo Tarantino. La partita è tesissima e di occasioni nitide da gol non se ne vedono così tante finché al 78′ Nicola Ventola, su cross di Luigi Di Biagio, lascia sfilare il pallone per Christian Vieri che serve subito in profondità il suo compagno d’attacco. Il tiro di Ventola viene respinto da Christian Abbiati, ma proprio Vieri ribadisce in rete con il ginocchio. Il gol, pesantissimo, vale primato e +14 sui rossoneri, resterà l’unico in campionato del numero 32 in un derby di Milano (l’altro in Coppa Italia). I nerazzurri riscattano le precedenti due stracittadine, dove avevano perso subendo dieci reti complessive. Di seguito il video di Milan-Inter dall’account YouTube “michool82”.