VIDEO – Vidal splendido in Cile-Perù: doppietta! Favoloso il primo gol

Vidal

Vidal stanotte è stato il migliore in campo in Cile-Perù (vedi articolo). Il centrocampista, arrivato in estate all’Inter dal Barcellona, ha segnato la doppietta che ha fissato il 2-0 nella partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 giocata a Santiago. Ecco il video.

IL MIGLIORE – Serata perfetta per Arturo Vidal. Dopo qualche critica per le prestazioni sottotono con l’Inter, e il gol fallito contro l’Atalanta, il centrocampista ha risposto in campo. L’ha fatto, però, con la nazionale in Cile-Perù, terzo match delle qualificazioni sudamericane a Qatar 2022. Al 20′ Vidal ha aperto le marcature con una prodezza: magnifico il suo destro da venticinque metri all’incrocio dei pali. Una conclusione sensazionale, imparabile per il portiere Pedro Gallese e con un effetto incredibile. Un quarto d’ora dopo il nerazzurro ha raddoppiato con un tocco da due passi, dopo un rimpallo favorevole in area. Per lui sono tre i gol in altrettante partite di qualificazione con il Cile: aveva già segnato un mese fa contro la Colombia, ma in quel caso la partita era finita 2-2. Nel finale a Santiago è entrato pure Alexis Sanchez, che ha giocato quattordici minuti recupero incluso. Di seguito il video con gli highlights di Cile-Perù, e i gol di Vidal, dall’account YouTube della CONMEBOL.