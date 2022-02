VIDEO – Verona-Venezia 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Venezia, match della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SBLOCCATO ALLA GRANDE – Verona-Venezia 3-1 nella ventisettesima giornata di Serie A. Giovanni Simeone non segnava dal 12 dicembre: i primi gol nel 2022 sono tutti uno dietro l’altro, tripletta. Il Venezia va a un passo dal vantaggio, con un colpo di testa di David Okereke salvato sulla linea da Darko Lazovic. È questa la migliore occasionie del primo tempo. Lo 0-0 resiste fino al 54′, poi ecco Simeone che sfrutta una scivolata di Mattia Caldara, va via sulla sinistra e incrocia il vantaggio. Una volta finito il digiuno il Cholito tempo nove minuti e ha ancora segnato, col mancino (deviato) sotto le gambe di Sergio Romero su assist di Marco Davide Faraoni. Okereke trova all’81’ di testa il gol mancato sullo 0-0, sfruttando un cross dalla destra. Ma le speranze del Venezia di rimontare durano sette minuti, perché Kevin Lasagna va via in progressione e serve Simeone per la tripletta e i tre punti al Verona. Gli ospiti sono ufficialmente superati dal Cagliari e sono terzultimi a -3 dalla salvezza con una gara in meno.

Video con gli highlights di Verona-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.