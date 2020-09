VIDEO – Verona-Udinese 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Andrea Favilli Verona-Udinese

Verona-Udinese, match della seconda giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



DOPPIO SUCCESSO – Verona-Udinese 1-0 nella seconda giornata di Serie A. Il Verona è a punteggio pieno: dopo due giornate era successo soltanto nell’anno dello scudetto, stagione 1984-1985. Stavolta la vittoria arriva sul campo, dopo quella a tavolino contro la Roma dell’esordio per la questione Amadou Diawara. La prima grossa occasione è per Kevin Lasagna, che solo davanti al portiere al 13′ calcia alto di sinistro. Fa meglio Rodrigo de Paul, che chiama all’intervento Marco Silvestri poi salvato dalla traversa su uscita a vuoto con colpo di testa di Rodrigo Becao. Succede la stessa cosa a inizio ripresa, e stavolta la traversa la prende Samir senza rendersene conto. Due legni per l’Udinese e al 57′ fa gol il Verona: cross dal fondo di Antonin Barak e girata di destro di Andrea Favilli. È il suo primo centro in Serie A, era subentrato nel corso del primo tempo per l’infortunato Samuel Di Carmine. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.