VIDEO – Verona-Torino 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Torino, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



IL RITORNO VINCENTE – Verona-Torino 0-1 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Il Torino ritrova la vittoria nella partita più dolce per Ivan Juric: la sua prima da ex al Bentegodi. Sconfitto il Verona, nell’ultima casalinga per l’Hellas che si lascia così con due sconfitte di fila davanti al suo pubblico. L’incontro si decide al 19’: Mergim Vojvoda serve Josip Brekalo, che punta Fabio Depaoli e con un gran destro sul palo lontano sbatte contro la traversa ed entra. Etrit Berisha è bravissimo a mantenere la porta inviolata, su tiro potente di Darko Lazovic. Fa lo stesso però durante la ripresa Lorenzo Montipò, su un colpo di testa di Andrea Belotti da punizione. Entra Pietro Pellegri, che sfiora lo 0-2 con una discesa personale dalla sinistra e gran destro a sbattere sul palo. Nonostante il lungo recupero l’Hellas non riesce a pareggiare: Torino che sale a quota 50, -2 proprio dal Verona.

Video con gli highlights di Verona-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A