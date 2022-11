VIDEO – Verona-Spezia 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Spezia, match della quindicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



VITTORIA E SPAVENTO – Verona-Spezia 1-2 nella quindicesima giornata di Serie A. Lo Spezia lascia un solco fra sé e le ultime tre della classifica. Il Verona si illude alla mezz’ora, quando Kevin Lasagna va via a due avversari e serve sulla sinistra Simone Verdi, per il tocco sotto che gli vale il primo gol con l’Hellas. Il momento chiave del match è però quando Bartlomiej Dragowski si procura un bruttissimo infortunio alla caviglia in un contrasto fortuito con Lasagna, uscendo in lacrime. Nonostante l’episodio che lascia tutti sotto choc lo Spezia nella ripresa ha la forza per ribaltare la partita. M’Bala Nzola, su suggerimento di Simone Bastoni, con un sinistro dal limite pareggia al 53′. Sedici minuti dopo fa doppietta, di testa su cross dalla destra di Mehdi Bourabia con un gran salto a centro area. A Federico Ceccherini la palla del pareggio, la manda alta sugli sviluppi di una punizione dalla destra. Per il Verona è la decima sconfitta consecutiva, Salvatore Bocchetti non ha mai fatto punti da allenatore.

Video con gli highlights di Verona-Spezia dal canale ufficiale YouTube del Verona.