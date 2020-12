VIDEO – Verona-Sampdoria 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Valerio Verre Fiorentina-Sampdoria

Verona-Sampdoria, match della dodicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



IL RISVEGLIO – Verona-Sampdoria 1-2 nella dodicesima giornata di Serie A. Dopo cinque sconfitte nelle ultime sette partite la Sampdoria ritrova una vittoria che mancava dal 24 ottobre in campionato. I blucerchiati, privi di Antonio Candreva non convocato per motivi comportamentali e con Fabio Quagliarella in panchina per rifiatare, sorprendono il Verona. Al 41′ palla respinta non troppo fuori l’area di rigore, Albin Ekdal arriva da dietro e trova l’angolo giusto per sbloccare il risultato. Secondo gol in dieci giorni per lo svedese, dopo quello al Milan. Il Verona prova a cercare il pareggio, ma si spinge troppo e viene punito. Il raddoppio lo subisce peraltro da un fresco ex: al 54′ Valerio Verre, l’anno scorso all’Hellas, in contropiede parte in progressione, si accentra e dopo un bel dribbling conclude alla perfezione da dentro l’area. Un quarto d’ora dopo Kevin Ruegg è contrastato in maniera fallosa da Mikkel Damsgaard: calcio di rigore. Dal dischetto Mattia Zaccagni spiazza Emil Audero, proseguendo il suo gran momento. Ma per l’Hellas non è giornata e al 94′ arriva anche il rosso diretto (dal VAR) per Antonin Barak, che in un contrasto mette i tacchetti sul ginocchio di Antonino La Gumina. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.