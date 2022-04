VIDEO – Verona-Sampdoria 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Sampdoria, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SALVEZZA IN BILICO – Verona-Sampdoria 1-1 nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. La Sampdoria, alla vigilia del derby col Genoa, trova un pari che non sistema del tutto la classifica. Il punto in casa del Verona serve però solo in parte alla squadra di Marco Giampaolo. Primo tempo favorevole in avvio all’Hellas, che però nonostante alcune immediate occasioni non trova il gol. Verso l’intervallo la Sampdoria emerge e basta un’opportunità: Francesco Caputo si infila in area da sinistra e riceve un pestone inutile da Koray Gunter, quando ormai la palla era destinata al portiere. È rigore, regalato dal difensore del Verona con un intervento folle. Dal dischetto Caputo si fa respingere il tiro da Lorenzo Montipò ma segna sulla ribattuta, 0-1 al 44’. Il Verona non sembra avere le idee troppo chiare, ma al 78’ arriva al pareggio: lancio in avanti, l’altro subentrato Nicola Murru tiene tutti in gioco e favorisce Gianluca Caprari, che salta Emil Audero e mette in rete a porta vuota. Gol dell’ex, pesantissimo per la zona retrocessione.

Video con gli highlights di Verona-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.