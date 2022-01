VIDEO – Verona-Salernitana 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Salernitana, match della ventunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



COLPO A SORPRESA – Verona-Salernitana 1-2 nella ventunesima giornata di Serie A. La Salernitana, nella prima della nuova proprietà, torna a giocare dopo ventitré giorni di stop per il COVID-19 e ottiene una vittoria inaspettata. Contro il Verona, una delle rivelazioni del girone d’andata e che attacca molto nella parte iniziale di gara, i campani trovano un rigore al 29′ per fallo di Koray Gunter su Cedric Gondo. La battuta potente di Milan Djuric, centrale sotto la traversa, non lascia scampo a Lorenzo Montipò. Al 63′ Miguel Veloso con un bel filtrante serve sulla sinistra Darko Lazovic, il cui destro può solo essere toccato da Vid Belec: 1-1. L’inerzia sembra poter passare dalla parte del Verona, ma la Salernitana torna avanti con un capolavoro su punizione di Grigoris Kastanos al 70. Potrebbe pareggiare il subentrato Antonin Barak, Belec gli nega il 2-2. Nel finale espulso Ivan Ilic che, dopo un fallo ai danni di Djuric, applaude l’arbitro Federico Dionisi in maniera provocatoria. Brusco stop per l’Hellas, granata che accorciano e sono a -6 dalla salvezza.

Video con gli highlights di Verona-Salernitana dal canale ufficiale YouTube dell’Hellas Verona.