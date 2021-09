VIDEO – Verona-Roma 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Roma, posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



FATAL VERONA – Verona-Roma 3-2 nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A. Il Verona si risolleva dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco, col debutto perfetto per Igor Tudor da allenatore. La Roma, fin qui a punteggio pieno, si illude con una traversa di testa di Bryan Cristante e, soprattutto, al 36′ quando Lorenzo Pellegrini si inventa un favoloso colpo di tacco su cross di Rick Karsdorp che diventa lo 0-1. Il Verona che esce dall’intervallo è tutt’altra squadra: pareggia subito Antonin Barak, al 49′ in tap-in dopo che Rui Patricio aveva evitato una deviazione di Gianluca Mancini. Cinque minuti dopo risultato capovolto, con un rasoterra nel palo lontano dell’ex Gianluca Caprari. Ripresa folle e la Roma pareggia su autogol, al 58′ cross di Pellegrini che Ivan Ilic devia all’altezza dell’area di rigore infilando la sua porta. Ma Marco Davide Faraoni, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha altre idee: magnifico destro al volo dal limite, traversa e definitivo 3-2 al 63′. Primi tre punti per l’Hellas, prima sconfitta per José Mourinho.

Video con gli highlights di Verona-Roma dal canale ufficiale YouTube del Verona.