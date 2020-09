VIDEO – Verona-Roma 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Edin Dzeko Verona-Roma

Verona-Roma, anticipo della prima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-0. Questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



QUATTRO PALI ZERO GOL – Verona-Roma 0-0 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. Con Edin Dzeko lasciato in panchina, visto il suo imminente trasferimento alla Juventus, la Roma senza attaccanti di ruolo è spuntata e non va oltre il pari a reti inviolate. Inizio promettente dei giallorossi, ma Henrikh Mkhitaryan e Pedro falliscono due occasioni non troppo difficili. Col passare dei minuti emerge però il Verona, che in chiusura di primo tempo va a un passo dal vantaggio: Marco Davide Faraoni libera Adrien Tameze in piena area, sul suo tiro Antonio Mirante manda sulla traversa. Ripresa molto più di marca gialloblù, con Samuel Di Carmine che si divora l’1-0 e ancora Faraoni che salta Mirante ma dalla linea di fondo non inquadra lo specchio. A un quarto d’ora dal termine clamoroso tiro di Federico Dimarco: Mirante stavolta è battuto, lo salvano traversa e palo interno. Poco dopo legno anche per la Roma, traversa colpita da Leonardo Spinazzola. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.