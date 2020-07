VIDEO – Verona-Parma 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Parma, match della ventinovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



EUROPA QUASI RAGGIUNTA – Verona-Parma 3-2 nella ventinovesima giornata di Serie A. Al Verona lo scontro diretto per l’Europa League col Parma, gli scaligeri si portano a -1 dal settimo posto. Il primo gol è però di Dejan Kulusevski, che al 14′ va via sullo stretto al centro-destra, lascia sul posto Amir Rrahmani e col mancino piazza sul palo lontano. Lo stesso Rrahmani prova a rifarsi, ma prende la traversa di testa su angolo. Nel recupero del primo tempo intervento leggero di Bruno Alves su Samuel Di Carmine, per l’arbitro è rigore (dubbio) che lo stesso attaccante trasforma al 48′. Nella ripresa entra Mattia Zaccagni e va subito in gol, al 53′ con dribbling su Kulusevski e destro a incrociare. Lo svedese è bravo a reagire dieci minuti dopo, destro mal respinto da Marco Silvestri e irrompe Riccardo Gagliolo per il pareggio. Col Parma tutto in avanti Yann Karamoh perde una palla sanguinosa, Valerio Verre serve il liberissimo Matteo Pessina e la sua conclusione è vincente, il Verona all’80’ si prende definitivamente i tre punti. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.