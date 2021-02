VIDEO – Verona-Parma 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 205137411

Verona-Parma, posticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



DI RIMONTA – Verona-Parma 2-1 nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Il Verona riscatta le ultime prove non spettacolari e lo fa ribaltando il risultato. Dopo quattro minuti Yann Karamoh, scelta a sorpresa di Roberto D’Aversa, si infila in area e viene sgambettato da Marco Silvestri. L’arbitro Luca Massimi lascia proseguire, ma il VAR lo richiama e assegna un rigore che c’è. Dal dischetto Juraj Kucka fa centro, Parma avanti all’8′. Regge appena cinque minuti il vantaggio degli ospiti, poi su palla giocata da destra Federico Dimarco incrocia col mancino e trova la netta deviazione di Alberto Grassi. È autogol di quest’ultimo, col tiro che non sembrava diretto in porta. Dimarco, che nel primo tempo sfiora il gol capolavoro su punizione (tolta dall’incrocio da Luigi Sepe), al 61′ batte il corner sul primo palo sul quale Antonin Barak di testa firma il sorpasso. Parma che rimane penultimo e in grossa difficoltà. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.