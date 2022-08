VIDEO – Verona-Napoli 2-5, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Napoli, posticipo della prima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-5: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



DILAGANTE – Verona-Napoli 2-5 nel posticipo della prima giornata di Serie A. Pur con uno svantaggio iniziale il Napoli stravince e debutta al meglio in questa stagione. Prima metà di tempo tutta a favore degli azzurri, poi il Verona ha un sussulto con un tiro di Martin Hongla alzato sopra la traversa da Alex Meret. Dal corner sponda e deviazione sul secondo palo di Kevin Lasagna, 1-0 al 29′. Reazione immediata del Napoli, con un palo colpito da André Frank Zambo Anguissa di testa. Poi inizia lo show dell’esordiente Khvicha Kvaratskhelia, che al 37′ apre il conto con una deviazione aerea su cross dalla destra di Hirving Lozano. Nel terzo minuto di recupero del primo tempo angolo da sinistra, sponda di Amir Rrahmani e sul secondo palo Victor Osimhen mette dentro. Difesa del Napoli tuttavia rivedibile, perché al 48′ Thomas Henry pareggia anche qui su traversone dalla fascia destra. È però la giornata di Kvaratskhelia, spettacolare nell’assist con cui al 55′ manda in porta Piotr Zielinski in posizione centrale per il tocco vincente del 2-3. Stanislav Lobotka dieci minuti dopo parte in progressione, arriva ai sedici metri e piazza il quarto gol dei partenopei. Diventano cinque al 79′, con Matteo Politano che sfrutta un tocco di Osimhen e appena entrato si iscrive a referto. Poi segnerebbe pure Adam Ounas, ma il suo tap-in è annullato da un fuorigioco attivo del subentrato Alessio Zerbin. Verona disastroso in difesa: nove gol subiti in due partite ufficiali contando anche la Coppa Italia, Gabriele Cioffi è già in bilico.

Video con gli highlights di Verona-Napoli dal canale ufficiale YouTube del Verona.