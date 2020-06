VIDEO – Verona-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Napoli, match della ventisettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



TRE SU TRE – Verona-Napoli 0-2 nella ventisettesima giornata di Serie A. Il Napoli bissa la Coppa Italia e riprende bene anche in campionato, mantenendo viva una minima speranza di rimonta Champions League. L’occasione migliore dell’avvio è del Verona, ed è un incredibile gol fallito da Valerio Verre che, da due passi e a porta vuota, riesce a mandare a lato su tiro-cross di Marco Davide Faraoni. Il Napoli ringrazia e al 38′ passa in vantaggio, con un angolo battuto da sinistra per il colpo di testa di Arkadiusz Milik che supera tanti giocatori ed entra. Appena iniziata la ripresa grossa chance per Allan, su errore difensivo, ma Marco Silvestri para sul suo destro. Il Verona pareggerebbe con Faraoni, ma l’autore del cross Mattia Zaccagni sfiora di mano e il VAR annulla come da regolamento (discusso). Entra Hirving Lozano e si riscatta, dopo tanti mesi passati ai margini: su corner tagliato di Faouzi Ghoulam, seppur liberandosi di una vversario in maniera dubbia, da mezzo metro spinge il pallone in rete. Lo stesso messicano potrebbe fare doppietta, ma solo davanti a Silvestri nel recupero manda a lato. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.