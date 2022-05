VIDEO – Verona-Milan 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Milan, posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



UN’ALTRA RIMONTA – Verona-Milan 1-3 nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Il Milan supera anche l’ostacolo Verona e resta a +2 sull’Inter. Dopo un quarto d’ora lancio di Mike Maignan per Sandro Tonali, vince un rimpallo con Ivan Ilic e batte a rete. Proteste giustificate del Verona, perché è fuorigioco e il VAR annulla. Al 38’ l’illusione dell’Inter: apertura a sinistra per Darko Lazovic che crossa al centro e l’ex nerazzurro Marco Davide Faraoni di testa fa 1-0. Non dura nemmeno all’intervallo: nell’ultimo dei tre minuti di recupero Gianluca Caprari sbaglia il lancio, Rafael Leao parte da sinistra e mette in mezzo per il pareggio di Tonali. Stesso asse al 50’, quando il portoghese crossa per Tonali che firma l’1-2. La reazione del Verona non c’è e all’86’ una combinazione tra Alessandro Florenzi e Junior Messias manda in porta il primo, diagonale e tris rossonero. Nel recupero Messias in campo aperto potrebbe anche fare poker, ma calcia alto solo davanti al portiere. Milan a +2 sull’Inter, domenica prossima giocherà prima: alle 18 in casa con l’Atalanta.

