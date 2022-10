VIDEO – Verona-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Milan, posticipo della decima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



PIÙ FATAL TONALI CHE FATAL VERONA – Verona-Milan 1-2 nel posticipo della decima giornata di Serie A. È ancora Sandro Tonali, come lo scorso 8 maggio, a permettere al Milan di tornare dal Bentegodi coi tre punti in tasca. Nell’esordio di Salvatore Bocchetti il Verona si fa male da solo, al 9′ errore in impostazione di Adjin Hrustic e discesa di Rafael Leao che salta Giangiacomo Magnani e crossa al centro, dove non ci sono suoi compagni ma comunque Miguel Veloso per il rimpallo che causa un autogol. Non certo il primo episodio casuale a favore del Milan in stagione. Poco dopo, su altro errore della difesa dell’Hellas, potrebbe raddoppiare Olivier Giroud ma manda a lato davanti a Lorenzo Montipò. Spreco pagato a caro prezzo dal Milan, perché al 19′ Adrien Tameze fa proseguire per Fabio Depaoli, tocco minimo a favorire Koray Gunter e destro deviato da Matteo Gabbia per l’1-1. A inizio secondo tempo traversa colpita di testa da Roberto Piccoli. Montipò fa un grande intervento su Ante Rebic, ma crolla all’81’ con una combinazione in velocità e assist centrale del croato per Tonali. Finale dove la dea bendata assiste i rossoneri, con salvataggio di Malick Thiaw su tiro a botta sicura di Depaoli. Proprio al 90′ mischia in area, ma Milan Djuric da terra non può indirizzare verso la porta complici due avversari.

Video con gli highlights di Verona-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.