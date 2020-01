VIDEO – Verona-Lecce 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Verona-Lecce, match della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Verona-Lecce 3-0 nella ventunesima giornata di Serie A. Il Verona si porta a due punti dal sesto posto, peraltro con una partita in meno, e può definirsi in piena corsa per l’Europa. Schiantato il Lecce in un match quasi senza storia, con i gialloblù che hanno dominato. Il vantaggio arriva al 19′, corner da sinistra di Miguel Veloso e il difensore Pawel Dawidowicz salta di testa e infila la porta ospite. Splendida l’azione del raddoppio al 34′, con cross di Darko Lazovic da sinistra e perfetto inserimento di Matteo Pessina che incorna solissimo e bissa il gol dell’andata. Prima dell’intervallo prova la reazione il Lecce, ma si ferma a una traversa di Zan Majer. Per i salentini però le cose precipitano nella ripresa, quando Cristian Dell’Orco già ammonito entra malissimo su Pessina: secondo giallo inevitabile. Allo scadere il rigore del tris, per un fallo del subentrato portiere ospite Mauro Vigorito su Sofyan Amrabat. Dal dischetto va Giampaolo Pazzini che lo spiazza, 3-0 all’87’. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.