VIDEO – Verona-Lazio 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Lazio, match della nona giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



POMERIGGIO PERFETTO – Verona-Lazio 4-1 nella nona giornata di Serie A. Non poteva chiedere di meglio Giovanni Simeone: quattro gol e il Verona rimanda nel baratro la Lazio. Il Cholito comincia la sua partita eccezionale al 30′, quando si inserisce su assist di Gianluca Caprari e con un rigore in movimento fa 1-0. Sei minuti dopo spettacolare destro dal limite che lascia fermo a guardare José Manuel Reina, è il raddoppio con cui si va al riposo. Nemmeno un minuto dopo l’inizio di ripresa e la Lazio accorcia, con Ciro Immobile su tiro non irresistibile che Lorenzo Montipò si fa passare sotto il corpo. È però ancora Simeone a colpire, incrociando col destro al 62′ un nuovo assist di Caprari. L’attaccante argentino fa pure poker, dopo una traversa di testa di Sergej Milinkovic-Savic, al 92′ incornando un cross di Marco Davide Faraoni. Difesa della Lazio inesistente e per Maurizio Sarri sono sette gol incassati nelle ultime due trasferte.

Video con gli highlights di Verona-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.