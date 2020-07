VIDEO – Verona-Lazio 1-5, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Lazio, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-5. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



VA PER IL CAPOCANNONIERE – Verona-Lazio 1-5 nella trentaseiesima giornata di Serie A. La Lazio raggiunge l’Atalanta al terzo posto in classifica, Ciro Immobile il primo posto nella Scarpa d’Oro. Il Verona si illude al 38′, quando su sgambetto di Luiz Felipe a Mattia Zaccagni ottiene un rigore: dal dischetto Sofyan Amrabat spiazza Thomas Strakosha. A pochi secondi dal termine dei tre minuti di recupero Darko Lazovic, nell’area opposta, entra male su Immobile: per l’arbitro è tutto regolare, per il VAR no e dalla review arriva il rigore che lo stesso centravanti trasforma. La ripresa inizia con un cross di Lazovic deviato sul palo da Luiz Felipe, poi è un monologo della Lazio anche fortunata: passa al 56′ con una punizione di Sergej Milinkovic-Savic deviata dalla barriera. Sette minuti dopo rinvio sbagliato, assist per Joaquin Correa che trova la deviazione di Koray Gunter e firma il tris. Il finale è tutto di Immobile: all’84’ gran destro a giro e doppietta, al 93′ rigore procurato (su contatto dubbio col portiere Boris Radunovic) e trasformato. Trentaquattro gol in campionato, tre in più di Cristiano Ronaldo e quanti Robert Lewandowski, miglior marcatore in Europa. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.