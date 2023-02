VIDEO – Verona-Lazio 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Lazio, posticipo della ventunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.



PAREGGIO CHE SPOSTA POCO – Verona-Lazio 1-1 nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. La Lazio non risponde all’Inter e si allontana dal secondo posto, ma quantomeno stacca il Milan. È un pari che però non può nemmeno andare bene al Verona, che accorcia solo di un punto rispetto alla quartultima (lo Spezia ora a -4). Al 19′ conclusione di Cyril Ngonge, alla prima da titolare, Ivan Provedel respinge male e il rientrante Josh Doig calcia altissimo sulla ribattuta. Il portiere ospite fa molto meglio al 38′, quando nega l’1-0 su un destro piazzato di Fabio Depaoli. Proprio al 45′ la Lazio va in gol, con Pedro che controlla in area e si gira su se stesso per far partire un clamoroso sinistro. Rete spettacolare dello spagnolo, nulla da fare per Lorenzo Montipò. Lo 0-1 non dura tantissimo, perché al 51′ su punizione da sinistra di Darko Lazovic proprio Ngonge colpisce di testa e pareggia. Tempo due minuti e Lazovic potrebbe raddoppiare, ma sul suo gran destro a giro respinge il palo. Poi è ancora Provedel a salvare su Doig (57′).

Video con gli highlights di Verona-Lazio dal canale ufficiale YouTube del Verona.