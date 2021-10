VIDEO – Verona-Juventus 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Juventus, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



NUOVO CROLLO! – Verona-Juventus 2-1 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La Juventus perde per la seconda volta in tre giorni e Massimiliano Allegri comincia ad abdicare per il titolo. Nel Verona c’è un uomo in più in questo momento: Giovanni Simeone. Dopo il poker alla Lazio si ripete all’11’, quando su tiro di Antonin Barak si oppone Wojciech Szczesny e lui in tap-in sblocca il risultato. Tre minuti più tardi è fenomenale, quando con una conclusione col destro a spiovere dal limite raddoppia. Per il Cholito sono otto gol in nove partite dal suo arrivo in gialloblù. Disastroso il primo tempo della Juventus, che si sveglia solo nel finale quando Paulo Dybala colpisce la traversa su errore in uscita del Verona. I bianconeri però non riescono a risollevarsi, anzi anche dopo l’intervallo continuano con tanti errori. Solo all’80’, su pallone giocato dentro centralmente, Weston McKennie controlla con tanto spazio ai sedici metri e di destro piazza sotto la traversa. L’americano aveva segnato anche mercoledì col Sassuolo, partita anch’essa persa. Proprio al 90′ Dybala ha la chance del 2-2, ma è superlativo Lorenzo Montipò con un miracolo sul suo sinistro a giro. Dopo cinque minuti di recupero la festa è tutta del Verona, la Juventus sprofonda.

Video con gli highlights di Verona-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.