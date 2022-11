VIDEO – Verona-Juventus 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Juventus, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SERVE L’AIUTO ARBITRALE – Verona-Juventus 0-1 nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. La Juventus trova la quinta vittoria di fila in campionato ma è forte la polemica per l’arbitraggio. Il Verona schiera titolare il classe 2003 Ibrahim Sulemana, due volte vicino al gol nel primo tempo: al 3′ calcia a lato da fuori, in chiusura si invola su un errore di Manuel Locatelli e non becca la porta solo davanti a Mattia Perin. Qui l’assistente segnala un fuorigioco, molto dubbio. A inizio ripresa punizione da sinistra e sul secondo palo nell’area piccola Pawel Dawidowicz non riesce a correggere in rete. Proprio il difensore all’ora di gioco devia un tiro di Moise Kean impedendo a Lorenzo Montipò di parare al meglio: è il gol dello 0-1. A un quarto d’ora dal termine il primo episodio molto discusso: tira Miguel Veloso, devia sempre Dawidowicz e Danilo da Silva “para” come se fosse un portiere. Per l’arbitro Marco Di Bello è tutto regolare, il VAR Marco Guida non lo richiama. A sette minuti e mezzo dal 90′ contatto tra Leonardo Bonucci e Simone Verdi, qui il direttore di gara dà rigore. Il VAR si sveglia e lo richiama al monitor, valutando come sia l’opposto e quindi fallo in attacco. Verona furioso, la Juventus si salva ancora. Nel secondo dei cinque minuti di recupero Alex Sandro si immola fermando Kevin Lasagna al limite dell’area, prende il rosso ma è quello che gli serve.

Video con gli highlights di Verona-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.