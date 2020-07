VIDEO – Verona-Inter 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Inter, match della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



FUORI DAL PODIO – Verona-Inter 2-2 nella trentunesima giornata di Serie A. L’Inter riesce a suicidarsi anche stavolta e, con l’ennesima partita buttata nel finale, viene ufficialmente superata dall’Atalanta ora terza. Due minuti e il Verona è già in vantaggio, su lancio di Federico Dimarco parte in posizione regolare Darko Lazovic, che sulla linea di fondo umilia Milan Skriniar e batte sul suo palo Samir Handanovic non certo bravo a coprire. L’Hellas dilaga per venti minuti, colpendo anche un palo con Miguel Veloso e facendo tutto quello che vuole. Il primo dell’Inter a fare qualcosa di buono è Roberto Gagliardini, che al 26′ impegna Marco Silvestri. Dopo un primo tempo agghiacciante la squadra di Antonio Conte esce meglio dall’intervallo, al 49′ Diego Godin prolunga per Romelu Lukaku che in area si gira e prende il palo, sul rimpallo c’è Antonio Candreva bravo a trovare l’angolo giusto per il pareggio. Passano sei minuti, Gagliardini apre sulla destra per Candreva e il suo cross impatta su Dimarco e finisce in rete, autogol. Come al solito, però, l’Inter non sa gestire il vantaggio e sciupa con Lautaro Martinez che ignora Alexis Sanchez e spara addosso al portiere: all’86’, da rimessa laterale, Amir Rrahmani si inserisce in area e sul suo scarico l’altro indisturbato Miguel Veloso di sinistro pareggia. Sono venti i punti buttati una volta avanti nel punteggio per i nerazzurri. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.