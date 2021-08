VIDEO – Verona-Inter 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Inter, anticipo della seconda giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



GRANDE INGRESSO! – Verona-Inter 1-3 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Joaquin Correa entra dalla panchina e permette all’Inter di andare alla sosta a punteggio pieno. Il Verona si illude dopo un quarto d’ora: oscenità di Samir Handanovic, che con un passaggio troppo corto verso Marcelo Brozovic regala palla a Ivan Ilic, scavetto del serbo e 1-0. Il centrocampista aveva già segnato ai nerazzurri otto mesi fa, il suo primo gol in Serie A, e sempre su regalo del portiere sloveno. Fino all’intervallo è una brutta Inter, poi al cambio campo la situazione cambia. Bastano settanta secondi e, su rimessa laterale di Ivan Perisic prolungata da Martin Hongla, il colpo di testa di Lautaro Martinez vale l’1-1. Per il Toro è il gol numero cinquanta in nerazzurro, poco dopo potrebbe far doppietta quasi in fotocopia ma la sua girata va a lato. Serve così l’ingresso di Correa, in campo al 74′ al posto proprio del connazionale. Gli bastano nove minuti per prendersi l’Inter: dopo una gran giocata di Matteo Darmian, che tiene in campo un pallone apparso lungo, salta altissimo di testa sul cross e firma l’1-2. Nel quarto e ultimo minuto di recupero il Tucu fa pure doppietta, con un sinistro secco dal limite: festa completa. Di seguito il video con gli highlights di Verona-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.