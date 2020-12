VIDEO – Verona-Inter 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Verona-Inter, anticipo pomeridiano della quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SETTIMA MARCIA – Verona-Inter 1-2 nell’anticipo pomeridiano della quattordicesima giornata di Serie A. L’Inter chiude il 2020 con una striscia aperta di sette vittorie consecutive in campionato. Col Verona primo tempo quasi senza occasioni, e con gli scaligeri che perdono Pawel Dawidowicz per infortunio. Il match scoppia al 52′, quando la solita spina nel fianco Achraf Hakimi pennella un cross per Lautaro Martinez, che prende il tempo a Matteo Lovato e gira in rete con il destro. I nerazzurri però buttano via il vantaggio al 63′, quando su cross innocuo dell’ex Marco Davide Faraoni arriva l’ennesima indecisione stagionale di Samir Handanovic, che si fa sfuggire il pallone dalle mani. Milan Skriniar non è reattivo nel capire la papera del portiere, si infila Ivan Ilic che segna il suo primo gol in Serie A. Skriniar però è bravo a riscattarsi praticamente subito, perché sei minuti dopo su cross di Marcelo Brozovic di testa firma il definitivo 1-2. Per l’Inter è un successo che vale la vetta della classifica fino al 92′ di Milan-Lazio, poi si torna a -1. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.