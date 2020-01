VIDEO – Verona-Genoa 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Genoa, posticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



ALLE PORTE DELL’EUROPA – Verona-Genoa 2-1 nel posticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A. Il Verona continua a correre. Rimonta il Genoa e si avvicina alla zona Europa, con un’altra prestazione convincente e senza attaccanti di ruolo, scelta a sorpresa di Ivan Juric. Dopo un miracolo di Mattia Perin su Matteo Pessina (28′) a passare in vantaggio per primi sono i rossoblù, in una partita iniziata con un quarto d’ora di ritardo per rifare le linee del campo, ritenute storte. Al 43’ cross di Antonio Barreca da sinistra, Antonio Sanabria arriva in anticipo e mette dentro. Primo gol stagionale del paraguayano, a secco da undici mesi. Nella ripresa la rimonta, avviata da un rigore dato per fallo ingenuo di Cristian Romero su Mattia Zaccagni quasi sul fondo. Valerio Verre, già a segno dal dischetto con l’Inter, si ripete e fa 1-1 al 55’. Dieci minuti dopo il sorpasso: tiro di Amir Rrahmani respinto da Perin, arriva Zaccagni e mette dentro dopo il rimpallo. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.