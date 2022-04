VIDEO – Verona-Genoa 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Genoa, posticipo della trentunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



PROSSIMO AVVERSARIO – Verona-Genoa 1-0 nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Il Verona, a cinque giorni dalla partita contro l’Inter, ritrova una vittoria che mancava dal 27 febbraio. Il Genoa è punito da una sua vecchia conoscenza, Giovanni Simeone: il Cholito al 5′ riceve palla da Daniel Bessa, arriva in anticipo su Johan Vasquez e Salvatore Sirigu per il suo sedicesimo gol in questa Serie A. Rossoblù che sfiorano il pari con un destro di Manolo Portanova, sul quale è bravo Lorenzo Montipò. Di Gianluca Caprari però le palle gol migliori prima dell’intervallo, con un destro sul palo e un sinistro da posizione defilata toccato da Sirigu sull’esterno della rete. Ancora una volta le partite del Genoa di Alexander Blessin non vedono gol, né fatti né subiti, nella ripresa. Ci va vicino il subentrato Roberto Piccoli, ma Montipò è bravo a fermarlo. Prima sconfitta per l’allenatore rossoblù, dopo sette pareggi di fila e una vittoria: Genoa ancora in zona retrocessione.

Video con gli highlights di Verona-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.