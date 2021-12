VIDEO – Verona-Empoli 3-4, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Verona-Empoli, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



ROCAMBOLESCO – Verona-Empoli 3-4 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La sfida più entusiasmante del turno è quella che porta l’avversario dell’Inter. La partita comincia male per l’Empoli: brutta torsione del ginocchio per Nicolas Haas, stagione finita. I toscani comunque passano al quarto d’ora, con un’ottima azione palla a terra e il tap-in di Andrea La Mantia. Subito dopo Samir Ujkani rischia rinviando addosso ad Antonino Ragusa, ma si salva per fortuna. Pochi secondi separano comunque il pareggio del Verona, di Matteo Cancellieri al 18′ su azione simile a quella dello 0-1. Prima del riposo Kevin Lasagna è sfortunato, con un gran sinistro sulla traversa con rimbalzo quasi sulla linea. Un evidente fallo di mano di Ragusa, scriteriato, non viene visto né dall’arbitro né dall’assistente: deve intervenire il VAR per un rigore clamoroso. Trasforma Leonardo Mancuso al 66′ e quattro minuti dopo fa doppietta, su tiro di Leo Stulac non tenuto da Ivor Pandur. Al 74′ l’Empoli la chiude con uno splendido gol, il destro al volo di Nedim Bajrami su corner respinto. Il diciottenne Mattia Florio, appena entrato, ha la chance di riaprire la partita ma colpisce il palo. All’86’ punizione di Ivan Ilic, deviazione in barriera e il Verona sì che riaccorcia. L’Hellas si porta persino sul 3-4 all’88’, con un lancio a pescare Ragusa in posizione regolare per il tocco a porta vuota dopo aver saltato il portiere. Nel recupero però c’è solo il tempo per il rosso diretto a La Mantia, per un fallaccio.

