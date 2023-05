VIDEO – Verona-Empoli 1-1, Serie A, gol e highlights della partita

Verona-Empoli, anticipo mattutino della trentasettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi



PARI BEFFARDO − Il Verona si gioca la salvezza al Bentegodi contro un Empoli già salvo e tranquillo. Gli scaligeri sotto di punto dallo Spezia, sconfitto sonoramente dal Torino per 0-4. Match equilibrato a Verona contro una squadra di Zaffaroni più in palla con il talentuoso Ngonge, che sbatte due volte contro Vicario. L’unica palla-gol empolese arriva Cacace. Nella ripresa, all’ora di gioco Gaich manda in estasi il Bentegodi: tiro dalla distanza ribattuto da Vicario e sulla respinta l’argentino non perdona. Gol probabilmente viziato da un braccio di Ngonge ad inizio azione non ravvisato dall’arbitro. Al Verona però viene il braccino e al 94′ si fa riprendere da Stojanovic. Beffa finale, che non permette il sorpasso sullo Spezia. Tutto rinviato all’ultima giornata.

Video con gli highlights di Verona-Empoli dal canale ufficiale YouTube del Verona.