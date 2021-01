VIDEO – Verona-Crotone 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Federico Dimarco Verona

Verona-Crotone, match della diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



QUASI DA EUROPA – Verona-Crotone 2-1 nella diciassettesima giornata di Serie A. Il Verona vince ancora, ritrovando una vittoria che in casa mancava da due mesi, e si avvicina non poco alle posizioni che portano nelle coppe europee. Al 16′ discesa centrale di Antonin Barak e assist sulla destra per Nikola Kalinic, che incrocia sul palo opposto. Per il croato, tartassato dagli infortuni, è la sua prima rete con la maglia dell’Hellas. Nove minuti dopo azione splendida palla a terra, Mattia Zaccagni serve Federico Dimarco e il laterale in prestito dall’Inter controlla e con un colpo da biliardo d’esterno sinistro segna un altro splendido gol, il suo secondo in quattro giorni. Alex Cordaz evita il 3-0 al 37′, con un grande intervento su colpo di testa di Barak nell’area piccola. Il Crotone si sveglia solo nella ripresa, col solito Junior Messias che accorcia al 55′ su controcross di Pedro Pereira. In questa circostanza non benissimo Dimarco, che prova a riscattarsi con un assist per Barak: sinistro alto. Nel finale il subentrato Ebrima Colley prende la traversa con uno splendido tiro al volo, l’Hellas regge sino al termine ed è una vittoria pesante. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.