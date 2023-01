VIDEO – Verona-Cremonese 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Cremonese, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



IL RILANCIO – Verona-Cremonese 2-0 nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Quattro punti in cinque giorni per il Verona, dopo averne fatti cinque nella prima parte di stagione. L’Hellas si è ripreso proprio prima di affrontare l’Inter e lascia anche l’ultimo posto alla Cremonese. Dopo otto minuti azione insistita, Yayah Kallon calcia e il suo diventa un assist per Darko Lazovic, che si gira in un fazzoletto e segna al limite dell’area piccola. Un gran contropiede vale il raddoppio al 26′, con corsa di Josh Doig per oltre metà campo e assist ancora per Lazovic. Destro vincente in diagonale del capitano, ma la giocata straordinaria è dello scozzese arrivato a Verona in estate. Poco dopo, sempre su giocata di Doig, Kallon spreca calciando alto. La Cremonese, che in chiusura di primo tempo protesta per un contrasto su Cyriel Dessers non giudicato da rigore, non riesce a riaprire la partita nella ripresa. I grigiorossi restano l’unica squadra di Serie A ancora senza vittorie.

Video con gli highlights di Verona-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Cremonese.