VIDEO – Verona-Cagliari 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Cagliari, recupero della venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



DUE SQUILLI, POI IN DIECI – Verona-Cagliari 2-1 nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Il Verona sarà da tenere in grande considerazione per la volata Europa League. Batte 2-1 il Cagliari, che non cambia ritmo dopo lo stop nemmeno col debutto di Walter Zenga, e si prende il settimo posto a -1 dal Napoli. La prima mezz’ora è tutta dell’Hellas: tredici minuti e, su cross di Darko Lazovic, Samuel Di Carmine anticipa Fabio Pisacane e di testa sblocca la situazione. La furia gialloblù non si ferma, con una serie di occasioni e una traversa colpita da Lazovic. Al 26’ errore di Artur Ionita e Luca Ceppitelli a favorire la ripartenza del Verona, Valerio Verre serve Di Carmine che dai venticinque metri fa partire una sassata sotto la traversa, imparabile. 2-0 e dominio assoluto degli scaligeri, ma la partita cambia al 35’. Dopo un contrasto fra Fabio Borini e Marko Rog, dov’era stato dato fallo al croato, il VAR richiama l’arbitro Gianluca Manganiello che si accorge del piede a martello del gialloblù: espulsione inevitabile, Verona in dieci. Il Cagliari ne approfitta e al 43’ accorcia, traversone e sponda di Luca Pellegrini per la girata di Giovanni Simeone. I rossoblù premono nella ripresa, ma non pungono. Al 70’ ingenuità clamorosa di Luca Cigarini, che prende il secondo giallo in poco più di dieci minuti: nuova parità numerica. Pisacane, all’86’, manca il 2-2 di testa mandando a lato su corner prolungato da Simeone. Per il Cagliari è finita, il Verona festeggia. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.