VIDEO – Verona-Bologna 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Bologna, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 6-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



INCORNATA DA TRE PUNTI – Verona-Bologna 2-1 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Terza vittoria in quattro partite del 2022 per il Verona, che continua nel suo ottimo momento. Il Bologna, non più riempito di contagi come quelli che hanno portato al rinvio contro l’Inter, si illude al 14’. Su un buco di Koray Gunter si avventa Riccardo Orsolini, gran tiro dal limite e palla in rete per il vantaggio ospite. La reazione dell’Hellas arriva al 39’, quando dal fondo Darko Lazovic crossa e trova la deviazione di tacco di Gianluca Caprari. Lukasz Skorupski respinge a palla già ampiamente dentro, splendida la giocata da parte dell’attaccante gialloblù. A inizio ripresa Giovanni Simeone (ammonito nel primo tempo, salterà la Juventus) ha la palla del 2-1, ma solo davanti a Skorupski gli tira addosso. È un altro attaccante, il subentrato Nikola Kalinic, a decidere il match: all’85’ fuga di Kevin Lasagna, pure lui in campo nella ripresa, e cross da destra che il croato a centro area di testa trasforma nel 2-1. Inutili gli assalti del Bologna nei cinque minuti di recupero, i tre punti vanno al Verona.

Video con gli highlights di Verona-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.