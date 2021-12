VIDEO – Verona-Atalanta 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Atalanta, match della diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SUL PODIO – Verona-Atalanta 1-2 nella diciassettesima giornata di Serie A. L’Atalanta approfitta della sconfitta del Napoli e si porta al terzo posto in classifica, a -3 dal vertice. Il Verona si illude al 22′, quando su lancio di Marco Davide Faraoni il solito Giovanni Simeone entra in area da destra e batte un non certo esente da colpe Juan Musso. Il portiere si riscatta però dopo, quando nega a Kevin Lasagna il raddoppio su un tiro da posizione ravvicinata. Vicinissima l’Atalanta al pari, con un tiro di Mario Pasalic che sbatte sul palo. Su inserimento di Giuseppe Pezzella il difensore lascia la palla ad Aleksej Miranchuk, bravo in mezzo a tanti a mettere il sinistro del pari al 37′. Il russo si riscatta dopo una serie di prove deludenti, nel suo ritorno da titolare (cambiato tutto il tridente dal Villarreal). I tre punti l’Atalanta se li prende al 62′, quando su tiro di Teun Koopmeiners la netta deviazione di Adrien Tameze spiazza Lorenzo Montipò. Il gol è assegnato all’olandese, niente autorete per l’ex. Il Verona stavolta non si risolleva, nonostante Simeone vada vicino al pari. Per l’Hellas uno stop dopo la rimonta memorabile da 3-0 a 3-4 domenica scorsa a Venezia.

Video con gli highlights di Verona-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.