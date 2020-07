VIDEO – Verona-Atalanta 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Atalanta, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



PARI CHE RALLENTA – Verona-Atalanta 1-1 nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. L’Atalanta manca la possibilità di andare al secondo posto da sola, a quattro punti dalla Juventus. Mario Pasalic, dopo la tripletta di martedì al Brescia, si ritrova subito davanti a Marco Silvestri ma il portiere del Verona si oppone al suo piazzato. Bene nel primo tempo anche Pierluigi Gollini, che si esalta su un gran destro di Marco Davide Faraoni. Al 50′ incredibile errore di Koray Gunter, che si dimentica il pallone colpendolo col tacco e lo regala a Duvan Zapata, al quale non sembra vero di potersi involare e sbloccare il risultato. Risposta però immediata del Verona, che ci mette nove minuti a trovare il pareggio. Su pallone respinto dalla difesa Amir Rrahmani calcia di prima intenzione, Gollini risponde ma irrompe Matteo Pessina, in prestito proprio dall’Atalanta, e fissa il definitivo 1-1. Silvestri poi si oppone di piede a un destro dal limite di Alejandro Gomez e alla ribattuta Zapata. L’ultima palla è per Pasalic, che di destro manda di poco a lato. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.