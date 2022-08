VIDEO – Verona-Atalanta 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Atalanta, anticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



DI MISURA – Verona-Atalanta 0-1 nell’anticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A. C’è anche l’Atalanta, seppur a fari spenti e fra qualche polemica, tra le sei squadre in vetta alla classifica. Verona pericoloso in avvio, con un sinistro di Kevin Lasagna a sfiorare l’esterno della rete e un piazzato di Ivan Ilic di poco a lato. La difesa dell’Hellas si fa però trovare impreparata al 50′: Teun Koopmeiners parte da centrocampo senza alcuna opposizione, ai venticinque metri calcia col sinistro e supera Lorenzo Montipò. Ci prova l’ex Adrien Tameze a riportare in partita i suoi, ma Juan Musso è attento. Il portiere dell’Atalanta invece è superato da un gran tiro di Darko Lazovic, dove solo la traversa nega al Verona il pareggio. Nel finale Rafael Toloi potrebbe raddoppiare, ma non calcia benissimo e Montipò salva. Poi Musso evita l’1-1 alzando sopra la traversa un cross di Lazovic diventato improvvisamente tiro.

Video con gli highlights di Verona-Atalanta dal canale ufficiale YouTube del Verona.