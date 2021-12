VIDEO – Venezia-Verona 3-4, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Verona, match della sedicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



LA RIMONTA PIÙ ASSURDA – Venezia-Verona 3-4 nella sedicesima giornata di Serie A. Il Verona perdeva 3-0 a fine primo tempo, ma incredibilmente riesce a vincere. Quarantacinque minuti da sogno per il Venezia, che apre al 12′ con un cross da sinistra di Mattia Aramu rimesso in mezzo da Thomas Henry per il tocco da due passi di Pietro Ceccaroni. Sfonda ancora la formazione padrona di casa al 19′, con Dennis Johnsen che serve Domen Crnigoj per il raddoppio. Incredibile l’errore di Lorenzo Montipò al 28′, quando si fa anticipare da Henry su un pallone che doveva controllare e l’attaccante fa tris a porta vuota. Proprio Henry però fa autogol su corner da destra: partita riaperta al 52′. Il Venezia crolla, il Verona ne approfitta e resta in superiorità numerica quando Ceccaroni para sulla linea un colpo di testa di Marco Davide Faraoni. Rigore e rosso, Gianluca Caprari trasforma angolato per il 3-2 al 65′. Alla partita manca la presenza di Giovanni Simeone, che appare due minuti dopo con uno splendido tocco sotto per il pareggio. L’argentino arriva così in doppia cifra, ma si porta a quota undici all’85’ con un magnifico destro da venticinque metri all’incrocio dei pali. Rimonta memorabile per il Verona nel derby, brutto risveglio per il Venezia.

Video con gli highlights di Venezia-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.