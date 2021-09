VIDEO – Venezia-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Torino, posticipo della sesta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pierluigi Penzo.



ANCORA RIPRESI – Venezia-Torino 1-1 nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Per la seconda volta nel giro di quattro giorni il Torino subisce la rimonta ospite con un rigore nel finale e causato dallo stesso giocatore. Nel primo tempo il Venezia si illude quando un tiro d’esterno di Dennis Johnsen finisce in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco pure piuttosto evidente. Il gol lo sfiora soltanto David Okereke, che di testa manda alto da buona posizione. Lo 0-0 regge fino al 56′, poi Wilfried Singo sfonda sulla destra e crossa arretrato per il tap-in vincente di Josip Brekalo. Per il croato, arrivato negli ultimi minuti del mercato estivo, è il primo gol in Serie A. Per il Torino la situazione sembra essere in discesa, ma a un quarto d’ora dalla fine rovina tutto Koffi Djidji che frana su Okereke: non è solo rigore per il Venezia, ma pure secondo giallo e granata in dieci. Dal dischetto l’ex Mattia Aramu trasforma nonostante Vanja Milinkovic-Savic intuisca, 1-1 al 78′. A recupero scaduto punizione di Sofian Kiyine che supera la barriera e il portiere del Torino evita il 2-1, sul contropiede si invola Rolando Mandragora ma una volta davanti a Niki Maenpaa gli calcia addosso e sfuma quello che sarebbe stato l’incredibile gol vittoria.

Video con gli highlights di Venezia-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.