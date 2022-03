VIDEO – Venezia-Sampdoria 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Sampdoria, anticipo mattutino della trentesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



QUANTI ERRORI – Venezia-Sampdoria 0-2 nell’anticipo mattutino della trentesima giornata di Serie A. La Sampdoria sfrutta le oscenità fatte dal Venezia per voler giocare dal basso e prende tre punti chiave per la salvezza. Il primo regalo avviene al 24′: Niki Maenpaa, di fatto terzo portiere, tiene troppo il pallone e Abdelhamid Sabiri glielo scippa, favorendo Francesco Caputo che a porta vuota segna. Al 38′ invece sbaglia Luca Fiordilino, Sabiri serve arretrato Stefano Sensi sul cui tiro Maenpaa respinge corto e Caputo fa doppietta. Per il Venezia è giornata nerissima, la Sampdoria ringrazia e ne approfitta. Per i padroni di casa la situazione precipita all’86’, quando il già ammonito Thomas Henry protesta troppo e Daniele Orsato gli dà il secondo giallo. Una volta fuori dal campo, l’attaccante litiga con il suo allenatore Paolo Zanetti e di fatto i due vengono alle mani. Per i blucerchiati è così facile gestire il finale, con Caputo che peraltro manca il tris mandando alto da ottima posizione. Ora i genovesi sono a +7 sulla zona retrocessione.

Video con gli highlights di Venezia-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.