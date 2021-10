VIDEO – Venezia-Salernitana 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Salernitana, anticipo della decima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



ULTIMO PALLONE – Venezia-Salernitana 1-2 nell’anticipo della decima giornata di Serie A. La Salernitana lascia l’ultimo posto in classifica al termine di una partita molto combattuta. Il primo tempo vede il Venezia giocare meglio, con gli arancioneroverdi che passano al 14′: cross di Cristian Molinaro, velo di David Okereke e gran sinistro a centro area di Mattia Aramu. Il numero 10 era di ritorno da un’influenza, tanto che lascia il campo all’intervallo. Nella ripresa viene fuori la Salernitana, che al 61′ trova il pareggio con un tiro di Federico Bonazzoli dentro l’area. Il suo sinistro inganna Sergio Romero, che pensava a una battuta a giro. Poco dopo Ethan Ampadu lascia sfilare il pallone, va in scivolata e colpisce Franck Ribéry: per l’arbitro è rosso diretto, col giocatore peraltro già ammonito. Il VAR richiama il direttore di gara Marco Di Bello al monitor, ma lui non cambia la decisione e lascia i padroni di casa in dieci. Al 95′, sull’ultima palla della gara, la Salernitana fa suoi i tre punti: cross da destra, Romero esce a vuoto, tocco al centro e Andrea Schiavone a centro area fa 1-2. Prima vittoria per Stefano Colantuono da tecnico dei campani.

Video con gli highlights di Venezia-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.