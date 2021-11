VIDEO – Venezia-Roma 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Roma, anticipo mattutino della dodicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



NAUFRAGIO IN LAGUNA – Venezia-Roma 3-2 nell’anticipo mattutino della dodicesima giornata di Serie A. La Roma perde per il terzo turno negli ultimi cinque, secondo di fila, e per José Mourinho è crisi vera. Bastano tre minuti al Venezia per passare, con punizione di Mattia Aramu e colpo di testa a centro area di Mattia Caldara. Subito dopo rigore per i giallorossi, ma un fuorigioco di Lorenzo Pellegrini annulla tutto. Tammy Abraham colpisce il palo in diagonale, Stephan El Shaarawy va sulla respinta e un salvataggio gli nega l’1-1. Di forza la Roma però riesce ad abbattere il muro del Venezia al 43′, con cross di El Shaarawy per la sponda di Abraham e il tocco vincente di Eldor Shomurodov dopo che Pellegrini si era fatto murare. Nel secondo minuto di recupero proprio Abraham prende il tempo in area, protegge palla e fa 1-2 sbloccandosi dopo oltre un mese. Dopo l’intervallo la Roma si scioglie, con Caldara che si procura il rigore del 2-2 per fallo di Bryan Cristante. Dagli undici metri Aramu è ancora precisissimo, pareggio al 65′. Nove minuti dopo il Venezia si prende la partita, con lancio per David Okereke dimenticato dalla difesa della Roma e progressione per il facile tocco centrale in rete. Nel finale gli arancioneroverdi legittimano con le traverse di Marco Modolo (decisivo Rui Patricio sul suo colpo di testa) e Thomas Henry (tiro dal limite).

Video con gli highlights di Venezia-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.