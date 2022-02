VIDEO – Venezia-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Napoli, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



IL RITORNO – Venezia-Napoli 0-2 nella ventiquattresima giornata di Serie A. Il Napoli risponde al Milan e si porta a -1 dall’Inter (entrambe le inseguitrici con una partita in più). Contro il Venezia la squadra di Luciano Spalletti sfiora il vantaggio al 24′, con un destro di Matteo Politano di poco alto. Poi ci prova Victor Osimhen, alla prima da titolare dopo l’infortunio con l’Inter, e prende l’incrocio dei pali. Decisivo dall’altra parte anche David Ospina, su una discesa di David Okereke chiusa con un destro rasoterra. Il match si sblocca al 59′: cross di Politano, Osimhen in mezzo ai due centrali salta più alto e trova lo 0-1. Il recupero è lunghissimo per varie interruzioni e un rosso diretto dato col VAR a Tyronne Ebuehi, per un intervento col piede a martello su Dries Mertens. Addirittura al 100′ proprio il belga viene servito in contropiede sulla sinistra, il suo tiro è respinto dal portiere ma ci pensa Andrea Petagna a concludere l’azione per il raddoppio.

Video con gli highlights di Venezia-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.