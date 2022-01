VIDEO – Venezia-Milan 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Milan, match della ventunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



CON TANTI REGALI – Venezia-Milan 0-3 nella ventunesima giornata di Serie A. Il Milan vince facile al Penzo, complici anche una serie di amnesie difensive degli avversari. Due minuti e qualche secondo per il primo orrore di Michael Svoboda, il peggiore in campo per distacco: buca un filtrante e spiana la strada a Rafael Leao per la corsa sulla sinistra e l’assist al centro dove Zlatan Ibrahimovic segna da due passi a porta vuota. Sfonda da quel lato, al terzo minuto della ripresa, anche Theo Hernandez: va via a Pasquale Mazzocchi e conclude forte col sinistro per il raddoppio. L’imbarazzante Svoboda dieci minuti dopo regala palla a Ibrahimovic, Sergio Romero si oppone come può ma sulla respinta segnerebbe Hernandez, se non fosse che proprio Svoboda diventa portiere. Fa meglio con le mani che per il resto, solo che non può: espulso. Il rigore non lo batte Ibrahimovic ma Hernandez, che fa doppietta al 59′.

Video con gli highlights di Venezia-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.