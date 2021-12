VIDEO – Venezia-Juventus 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Juventus, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



ANCORA FERMATI – Venezia-Juventus 1-1 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. La Juventus si stacca anche dal quinto posto, ora occupato solo dalla Fiorentina. Col Venezia per i bianconeri la partita inizia subito male, perché Paulo Dybala si fa male e lascia il posto a Kaio Jorge (poi a sua volta sostituito nella ripresa). Al 32′ comunque arriva il vantaggio, con un cross di Luca Pellegrini per la deviazione sul primo palo di Alvaro Morata in anticipo. Ha la chance del raddoppio Juan Guillermo Cuadrado prima dell’intervallo, ma il suo diagonale è a lato. Il Venezia pareggia al 55′, con un pallone servito in qualche modo da Ridgeciano Haps a Mattia Aramu per lo splendido sinistro radente dai venti metri che non lascia scampo a Wojciech Szczesny. La Juventus riprende ad attaccare, il Venezia si salva con un grande intervento di Sergio Romero su sinistro di Federico Bernardeschi destinato sotto la traversa. Il risultato non cambia più: altro risultato deludente per i bianconeri.

Video con gli highlights di Venezia-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.