VIDEO – Venezia-Genoa 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Genoa, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



ANCORA UNA X – Venezia-Genoa 1-1 nella ventiseiesima giornata di Serie A. Quarta partita per Alexander Blessin da allenatore del Genoa e il risultato è sempre lo stesso: un pareggio. In avvio gran tiro da fuori di Andrea Cambiaso, palla fuori di un soffio. Al 13′ corner da sinistra, sponda di Pietro Ceccaroni e Thomas Henry sul secondo palo di testa spinge in rete. L’attaccante del Venezia, che firma l’1-0, torna a segnare dopo la rete all’Inter. Va a un passo dal raddoppio Nani, schierato titolare, con un tiro potente di poco a lato. Ma al 29′ pareggia il Genoa: Caleb Ekuban salta Mattia Caldara, si libera per il sinistro e incrocia il suo primo gol in Serie A. Al 59′ clamorosa mischia nell’area piccola del Genoa, che riesce a salvarsi in affanno a seguito di una punizione di Mattia Aramu. Poi però arriva un salvataggio pure dalla parte opposta, sulla linea su colpo a botta sicura di Kelvin Yeboah. Dal contropiede successivo Dennis Johnsen serve Aramu, destro a lato. Restano sei i punti di distacco fra le due squadre, Venezia quartultimo e Genoa penultimo. Per il Grifone, che venerdì ospiterà l’Inter, è il tredicesimo pareggio in ventisei giornate con una sola vittoria.

Video con gli highlights di Venezia-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.