VIDEO – Venezia-Fiorentina 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Fiorentina, posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pierluigi Penzo.



COLPO GROSSO – Venezia-Fiorentina 1-0 nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Il Venezia prosegue il suo buon momento e ottiene la seconda vittoria in campionato, uscendo dalla zona retrocessione. A farne le spese è la Fiorentina, che sperava di riprendersi dopo la sconfitta col Napoli e invece cade ancora. Un tiro-cross di Riccardo Sottil al 14′ attraversa tutta l’area piccola, senza che nessuno riesca a toccarlo in rete. Al 22′ la porta la prende Giacomo Bonaventura, anche con una deviazione, ma il nuovo portiere del Venezia Sergio Romero (all’esordio) si supera con un grande intervento. Gli arancioneroverdi colpiscono al 36′: gran lancio di Gianluca Busio a tagliare in due la difesa viola, si inserisce Thomas Henry che serve al centro Mattia Aramu per il tap-in nell’area piccola. Per la Fiorentina le cose si mettono male al 77′, quando Sottil già ammonito si fa espellere per doppio giallo. Dusan Vlahovic, alla prima dopo la rottura col club per il rinnovo, si fa notare solo con un sinistro a giro a lato. Troppo poco per pensare di pareggiare.

Video con gli highlights di Venezia-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.